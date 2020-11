Future USA avanti tutta (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA anticipano una partenza robusta per Wall Street, alla vigilia dell’importantissimo test elettorale, complicato anche dall’incertezza determinata dall’elevato numero di voti inviati per posta. Per ora i mercati sono calmi ed anche un po’ ottimisti, ma potrebbe registrarsi una maggiore volatilità. Attesi nel pomeriggio i consueti dati di PMI e ISM manifatturiero. Il contratto sul Dow Jones registra un robusto incremento dell’1,46% a 26.780 punti, mentre quello sullo S&P 500 recupera l’1,13% a 3.301 punti. Bene anche il derivato sul Nasdaq che sale dello 0,75% a 11.129 punti. (Foto: © Ton Snoei 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – IUSA anticipano una partenza robusta per Wall Street, alla vigilia dell’importantissimo test elettorale, complicato anche dall’incertezza determinata dall’elevato numero di voti inviati per posta. Per ora i mercati sono calmi ed anche un po’ ottimisti, ma potrebbe registrarsi una maggiore volatilità. Attesi nel pomeriggio i consueti dati di PMI e ISM manifatturiero. Il contratto sul Dow Jones registra un robusto incremento dell’1,46% a 26.780 punti, mentre quello sullo S&P 500 recupera l’1,13% a 3.301 punti. Bene anche il derivato sul Nasdaq che sale dello 0,75% a 11.129 punti. (Foto: © Ton Snoei 123RF)

lindawhited12 : Our future...USA USA USA ???? - shannon56bacon1 : @paolotgcom FOTTUTISSIMI OPINIONISTI DI POLITICA USA IL VOSTRO VELENO LO INGOIERETE IN QUESTA E FUTURE ELEZIONI; DE… - shannon56bacon1 : @Maumol FOTTUTISSIMI OPINIONISTI DI POLITICA USA IL VOSTRO VELENO LO INGOIERETE IN QUESTA E FUTURE ELEZIONI; DEM NO… - shannon56bacon1 : @federicofubini FOTTUTISSIMI OPINIONISTI DI POLITICA USA IL VOSTRO VELENO LO INGOIERETE IN QUESTA E FUTURE ELEZIONI… - shannon56bacon1 : @GianniLiotta FOTTUTISSIMI OPINIONISTI DI POLITICA USA IL VOSTRO VELENO LO INGOIERETE IN QUESTA E FUTURE ELEZIONI;… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA avanti tutta QuiFinanza 1.6 16V ecoM 94CV Cosmo

In ogni momento puoi richiedere la cancellazione dei dati con effetto futuro. Acconsento al trattamento dei miei dati come descritto nella dichiarazione di consenso di alVolante. Posso revocare il ...

BlueHDi 120 EAT6 S&S Allure

In ogni momento puoi richiedere la cancellazione dei dati con effetto futuro. Acconsento al trattamento dei miei dati come descritto nella dichiarazione di consenso di alVolante. Posso revocare il ...

In ogni momento puoi richiedere la cancellazione dei dati con effetto futuro. Acconsento al trattamento dei miei dati come descritto nella dichiarazione di consenso di alVolante. Posso revocare il ...In ogni momento puoi richiedere la cancellazione dei dati con effetto futuro. Acconsento al trattamento dei miei dati come descritto nella dichiarazione di consenso di alVolante. Posso revocare il ...