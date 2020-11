Champions, Zidane: "Contro l'Inter per noi è come una finale" (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - "L'Inter è una squadra fisica, forte, che gioca bene al calcio. Per noi vale come una finale, la affronteremo come se lo fosse. Pensiamo solo alla partita di domani e non a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - "L'; una squadra fisica, forte, che gioca bene al calcio. Per noi valeuna, la affronteremose lo fosse. Pensiamo solo alla partita di domani e non a ...

tuttosport : Intervista esclusiva ad #Amoruso: '#Zidane favorito su #Conte, e un giorno tornerà alla #Juve' - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Real Madrid, Zidane: 'Contro l'Inter per noi è come una finale' - InterMagazine2 : CHAMPIONS - Real Madrid, Zidane: 'Contro l'Inter per noi è come una finale' - sportli26181512 : Zidane: 'Conte grande leader. Inter rivale duro che sa giocare bene la palla': Zidane: 'Conte grande leader. Inter… - interclubpavia : Champions, Zidane: 'Contro l'Inter per noi è come una finale' -