Caso arbitri, Gazzetta: stop anche per Piccinini e Maresca

Parte con un'ammissione di colpa l'intervento di ieri sera a Sky del designatore degli arbitri Nicola Rizzoli, che sull'evidente atterramento di Perisic ad opera di Balogh non visto da Piccinini e non segnalato dal Var Maresca, conferma «C'è un rigore da punire, il Var deve andare alla ricerca delle situazioni oggettive e qui di oggettivo c'è la dinamica e il braccio al di sopra delle spalle. C'erano le condizioni per intervenire. Preferisco ammettere un errore e fare chiarezza» anche per Piccinini e Maresca, secondo la Gazzetta dello Sport, si preannuncia dunque uno stop come avvenuto per Giacomelli dopo Milan-Roma. i due arbitri potrebbero tornare in campo ...

