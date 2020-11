Addio a Gigi Proietti, i film in suo onore oggi in tv (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Nel giorno del suo compleanno, ci ha lasciato un grande interprete. Mattatore verace, protagonista al cinema come a teatro di tanti successi, oggi Gigi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. L’attore si è spento invece nella clinica privata Villa Margherita, a Roma, dove era ricoverato per problemi cardiaci. Nella giornata di ieri, in vista del suo 80esimo compleanno, sono andati in onda alcuni dei suoi indimenticabili successi, come “La Tosca” di Luigi Magni, versione romanesca del dramma di Victorien Sardou, con un cast di eccezione, composto tra gli altri da Monica Vitti, Vittorio Gassman e Aldo Fabrizi. Oggi l’omaggio a Proietti continua. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Nel giorno del suo compleanno, ci ha lasciato un grande interprete. Mattatore verace, protagonista al cinema come a teatro di tanti successi, oggi Gigi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. L’attore si è spento invece nella clinica privata Villa Margherita, a Roma, dove era ricoverato per problemi cardiaci. Nella giornata di ieri, in vista del suo 80esimo compleanno, sono andati in onda alcuni dei suoi indimenticabili successi, come “La Tosca” di Luigi Magni, versione romanesca del dramma di Victorien Sardou, con un cast di eccezione, composto tra gli altri da Monica Vitti, Vittorio Gassman e Aldo Fabrizi. Oggi l’omaggio a Proietti continua.

