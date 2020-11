Trattato di Maastricht, l’1 novembre 1993 entra in vigore (Di domenica 1 novembre 2020) L’1 novembre 1993 entra in vigore il Trattato di Maastricht. L’accordo era stato firmato nel 1992, fissando i tre pilastri per l’unione monetaria. L’1 novembre 1993 entra in vigore il Trattato di Maastricht. Lo storico accordo ha definito i cosiddetti tre pilastri dell’Unione europea, fissando anche le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l’ingresso dei vari Stati aderenti. La firma del 1992 L’entrata in vigore è avvenuta oltre un anno dopo la sigla. Era il 7 febbraio 1992 quando gli allora 12 membri della Cee (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) L’1inildi. L’accordo era stato firmato nel 1992, fissando i tre pilastri per l’unione monetaria. L’1inildi. Lo storico accordo ha definito i cosiddetti tre pilastri dell’Unione europea, fissando anche le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l’ingresso dei vari Stati aderenti. La firma del 1992 L’ta inè avvenuta oltre un anno dopo la sigla. Era il 7 febbraio 1992 quando gli allora 12 membri della Cee (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, ...

1897 nasce a Torino, grazie all'idea di alcuni studenti del liceo D'Azeglio, il Football Club Juventus 1993 il trattato di Maastricht entra in vigore e prevede l'istituzione dell'Unione europea e la ...

