Traffico Roma del 01-11-2020 ore 13 | 30

(Di domenica 1 novembre 2020) LuceverdeBuona domenica da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento a causa di un incidente e rallentamenti sulla via Aurelia Antica all’altezza di via di Bravetta verso Villa Pamphili perrallentamenti sulla via del mare prima di Ostia Antica verso il litorale questi i principali disagi dial momento pochi movimenti nelle zone del centro e nei quartieri circostanti ma prosegue la lotta all’inquinamento Sono tornati i divieti di circolazione per i veicoli Euro 1 i quali non possono circolare all’interno della ZTL anello ferroviario tutti i dettagli sono consultabili nel sito luceverde.it e conclusione l’invito restiamo a distanza è fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati Salvo che per esigenze lavorative di studio motivi di salute ...