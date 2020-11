Spezia-Juventus, ore 15.00: le formazioni ufficiali (Di domenica 1 novembre 2020) Le scelte ufficiali di Italiano e Pirlo per il match della 6ª giornata di Serie A tra Spezia e Juventus Leggi su 90min (Di domenica 1 novembre 2020) Le sceltedi Italiano e Pirlo per il match della 6ª giornata di Serie A tra

juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Comincia l'incontro con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium alla vigilia di… - juventusfc : ?? Alle 14:00 Mister @Pirlo_official presenta #SpeziaJuve ? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Un inedito in Serie A. ?? precedenti. Un grande campione protagonista. Black and White Stories a tema… - lamortevito : Perché in #SpeziaJuventus entrambe le squadre avranno lo Scudetto sulla maglia. La storia dei i Vigili del Fuoco d… - HafizGajo : RT @TeamCRonaldo: MATCHDAY TODAY! ?? Spezia vs Juventus. ??? Stadio Alberto Picco. ?? Serie A. -