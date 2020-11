Sospeso il processo sulla strage di Charlie Hebdo: il principale accusato positivo al Covid (Di domenica 1 novembre 2020) A due mesi esatti dalla prima udienza per i 14 imputati, viene Sospeso il processo ai presunti responsabili dell’attentato alla redazione parigina di Charlie Hebdo nel 2015. Il motivo dello stop è la positività al coronavirus del principale accusato, Ali Riza Polat, come comunicato da uno dei suoi avvocati. I sintomi dell’imputato, si legge in un messaggio del presidente della Corte d’assise speciale, Régis de Jorna, inviato a tutti gli avvocati della difesa e delle parti civili, “erano apparsi da mercoledì scorso. Il processo sarà Sospeso fino a martedì compreso, secondo le prescrizioni sanitarie che prevedono un periodo di isolamento di 7 giorni“. Gli altri nove accusati detenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) A due mesi esatti dalla prima udienza per i 14 imputati, vieneilai presunti responsabili dell’attentato alla redazione parigina dinel 2015. Il motivo dello stop è la positività al coronavirus del, Ali Riza Polat, come comunicato da uno dei suoi avvocati. I sintomi dell’imputato, si legge in un messaggio del presidente della Corte d’assise speciale, Régis de Jorna, inviato a tutti gli avvocati della difesa e delle parti civili, “erano apparsi da mercoledì scorso. Ilsaràfino a martedì compreso, secondo le prescrizioni sanitarie che prevedono un periodo di isolamento di 7 giorni“. Gli altri nove accusati detenuti ...

