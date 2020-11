Sean Connery e Gattuso | l’ammirazione del compianto attore per Rino

(Di domenica 1 novembre 2020), scomparso ieri all’età di 90 anni, è stato anche vicepresidente dei Glasgow Rangers: l’ammirazione per, il leggendario James Bond, è scomparso ieri all’età di 90 anni. MaBartoletti, come riporta Adnkronos, racconta un aneddoto che lega ilai tempi dei Glasgow Rangers. «Non tutti sanno che, da presidente dei Rangers, ti opponesti alla cessione del giovaneperché secondo te sarebbe diventato un campione. Oggi, con noi, ti piacerà anche lui». Leggi su Calcionews24.com

VittorioSgarbi : “Sono sempre puntuale. Se ritardo è perché sono morto”. (Sean Connery, “Entrapment”). @stampasgarbi - MediasetTgcom24 : Cinema, è morto Sean Connery - RaiCultura : È morto Sean Connery. Il leggendario 007, uno degli attori più apprezzati del ventesimo secolo, aveva 90 anni.… - baronerampante1 : RT @Kotiomkin: E la regina Elisabetta ha seppellito anche Sean Connery. [@ChuchuLebuskj] #highlander #SeanConneryRIP #31ottobre - RepSpettacoli : Sean Connery, addio all'unico vero Bond, James Bond [di Irene Bignardi] [aggiornamento delle 12:18] -

Ultime Notizie dalla rete : Sean Connery

Vanity Fair Italia

Sui social media il mondo dello spettacolo saluta e ricorda il compiato attore premio Oscar Sean Connery scomparso a 90 anni.A Ian Fleming, autore della serie di romanzi con al centro 007 che stavano per diventare una serie di film, Sean Connery non piaceva come James Bond. Non era d’accordo con la scelta. E non lo era nemm ...