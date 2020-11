San Donà. Sbanda con l’auto e si schianta: morto un ragazzo di 22 anni (Di domenica 1 novembre 2020) Terribile schianto nella notte, muore 22enne. Stava rientrando a casa con la sua auto, una Peugeot 208, quando ha invaso l’altra carreggiata ed è piombato in un fossato a causa della nebbia fitta. Il giovane è deceduto nell’abitacolo dell’auto che è stata ritrovata solamente questa mattina, alle prime luci dell’alba. Sul posto carabinieri polizia locale … L'articolo San Donà. Sbanda con l’auto e si schianta: morto un ragazzo di 22 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 1 novembre 2020) Terribile schianto nella notte, muore 22enne. Stava rientrando a casa con la sua auto, una Peugeot 208, quando ha invaso l’altra carreggiata ed è piombato in un fossato a causa della nebbia fitta. Il giovane è deceduto nell’abitacolo dell’auto che è stata ritrovata solamente questa mattina, alle prime luci dell’alba. Sul posto carabinieri polizia locale … L'articolo San Donà.con l’auto e siundi 22Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

