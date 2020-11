Rizzoli ammette: "Arbitro e Var hanno sbagliato, era rigore per l'Inter" (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO - ' Perisic ? Oggettivamente è rigore, l'attaccante prende il tempo al difensore. È un rigore da punire. Il Var deve andare alla ricerca delle cose oggettive e qua di oggettivo c'è la dinamica, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) MILANO - ' Perisic ? Oggettivamente è, l'attaccante prende il tempo al difensore. È unda punire. Il Var deve andare alla ricerca delle cose oggettive e qua di oggettivo c'è la dinamica, ...

infoitsport : Inter-Parma, Rizzoli ammette: “Su Perisic era rigore” | Piccinini e Maresca puniti - Moon13_me : RT @ilgiornale: Rizzoli ha spiegato come l'intervento di Balogh su Perisic in Inter-Parma fosse rigore: ''C'erano le condizioni per l'inter… - Italia_Notizie : Scoppia la bufera su Inter-Parma Rizzoli adesso rompe il silenzio - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Rizzoli ha spiegato come l'intervento di Balogh su Perisic in Inter-Parma fosse rigore: ''C'erano le condizioni per l'inter… - ilgiornale : Rizzoli ha spiegato come l'intervento di Balogh su Perisic in Inter-Parma fosse rigore: ''C'erano le condizioni per… -