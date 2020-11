«Le vittime del Covid? Quasi tutti anziani non indispensabili» L’inaccettabile tweet di Toti

Leggi su open.online

(Di domenica 1 novembre 2020) Uninfelice quello pubblicato dal presidente della Liguria Giovanni, che ha già fatto scoppiare le reazioni degli utenti. «Per quanto ci addolori ogni singola vittima del-19 – ha scritto – dobbiamo tenere conto che dei 25 decessi di ieri in Liguria, 22 erano molto. Persone per lo più in pensione, nonallo sforzo produttivo del Paese, che vanno però tutelate». Nei momenti in cui politici ed esperti discutono la possibilità di applicare un lockdown generazionale – coni rischi legati all’isolamento delle categorie più fragili – fare differenza tra lecon il solo criterio della «produttività» è una posizione ...