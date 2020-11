Grande Fratello Vip: il televoto di Elisabetta è stato truccato? Le prove del web (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri sera, al Grande Fratello Vip, è stata decretata l’uscita di Guenda Goria, a favore di Elisabetta Gregoraci. Questa decisione da parte del pubblico ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Molti telespettatori non si aspettavano, infatti, che l’ex di Briatore venisse salvata. Nella precedente nomination, infatti, era stata decretata la sua eliminazione. Su Twitter, nel … L'articolo Grande Fratello Vip: il televoto di Elisabetta è stato truccato? Le prove del web Leggi su dailynews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri sera, alVip, è stata decretata l’uscita di Guenda Goria, a favore diGregoraci. Questa decisione da parte del pubblico ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Molti telespettatori non si aspettavano, infatti, che l’ex di Briatore venisse salvata. Nella precedente nomination, infatti, era stata decretata la sua eliminazione. Su Twitter, nel … L'articoloVip: ildi? Ledel web

