Domani nuovo Dpcm | verso zone rosse e stop a spostamenti tra regioni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov –aglitra, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana e altre misure restrittive.è atteso l’ennesimodel governo, che sta valutando queste ulteriori strette, che equivalgono in pratica a un mini-lockdown. I nuovi provvedimenti sono ancora al vaglio dell’esecutivo ed è in corso una videoconferenza tra il ministro della Salute Roberto Speranza, quello degli Affari Regionali Francesco Boccia e i rappresentanti di, Comuni e Province. “La trincea degli ospedali va difesa il più possibile e le– ha dichiarato il ministro Boccia – hanno il termometro che abbiamo noi per decidere le misure. Quando ...