Cremona | pianoforte in dono all' ex prof di musica | gli anziani riscoprono note e felicità

(Di domenica 1 novembre 2020) Castelleone,,, 1 novembre 2020 - Lei compie 92 anni tra qualche giorno, si chiama Anna Maria Alessandrini e per una vita ha insegnatoa Roma e dintorni. Poi il caso e l'età ...

laprovinciacr : #Castelleone La storia. Regala il suo pianoforte alla Rsa per far felice un'ospite -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona pianoforte

IL GIORNO

Castelleone (Cremona), 1 novembre 2020 - Lei compie 92 anni tra qualche giorno, si chiama Anna Maria Alessandrini e per una vita ha insegnato pianoforte a Roma e dintorni. Poi il caso e l’età avanzata ...La situazione di emergenza sanitaria e l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri hanno contretto a riprogrammare gli appuntamenti della rassegna concertistica “Domeniche in musica. Co ...