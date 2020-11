App di monitoraggio Covid, ora si può sapere quanti e dove sono i positivi in città: si parte da Frosinone (Di domenica 1 novembre 2020) Una nuova App sviluppata su richiesta del Comune di Frosinone renderà possibile sapere quante sono le persone positive al Covid e quante invece si trovano in quarantena in tutti i quartieri della città. L’app in questione, chiamata “FR monitoraggio” sarà in rete da domani. Al momento è disponibile solo per il Comune di Frosinone, ma sta già suscitando un grandissimo interesse in molte altre città e nel mondo scientifico, a partire dal direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra. Come funziona l’App Una volta scaricata, l’App consente ai cittadini di conoscere la situazione nei vari quartieri e permette così di effettuare spostamenti responsabili, garantendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) Una nuova App sviluppata su richiesta del Comune direnderà possibilequantele persone positive ale quante invece si trovano in quarantena in tutti i quartieri della città. L’app in questione, chiamata “FR” sarà in rete da domani. Al momento è disponibile solo per il Comune di, ma sta già suscitando un grandissimo interesse in molte altre città e nel mondo scientifico, a partire dal direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra. Come funziona l’App Una volta scaricata, l’App consente ai cittadini di conoscere la situazione nei vari quartieri e permette così di effettuare spostamenti responsabili, garantendo ...

L'applicazione è stata chiamata "FR monitoraggio" e consente ai singoli cittadini di verificare, ovviamente in forma del tutto ...

Asintomatici, basta un app e un colpo di tosse al telefono per scoprirli

E’ quanto emerge da una ricerca del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston che ha sviluppato un algoritmo che sarebbe in grado di riconoscere le persone asintomatiche grazie ad un colpo ...

E' quanto emerge da una ricerca del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston che ha sviluppato un algoritmo che sarebbe in grado di riconoscere le persone asintomatiche grazie ad un colpo ...