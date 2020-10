Serie B, la Reggiana non scenderà in campo contro la Salernitana: si va verso il 3-0 a tavolino (Di sabato 31 ottobre 2020) Clamoroso in Serie B! La Reggiana ha appena annunciato che tra un paio di ore non si presenterà in campo per il match contro la Salernitana, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, a causa dei 23 casi di positività al Covid-19 riscontrati nel club emiliano. Si va dunque verso il 3-0 a tavolino in favore della società campana. Ecco il comunicato della Reggiana: “La prima squadra non scendera’ in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana-Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Clamoroso inB! Laha appena annunciato che tra un paio di ore non si presenterà inper il matchla, valevole per la sesta giornata del campionato diB 2020/2021, a causa dei 23 casi di positività al Covid-19 riscontrati nel club emiliano. Si va dunqueil 3-0 ain favore della società campana. Ecco il comunicato della: “La prima squadra non scendera’ inper causa di forza maggiore nella garain seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di ...

