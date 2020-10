Sean Connery morto | non solo attore | ecco la sua vita “segreta” prima di diventare una star di Hollywood

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) NonJames Bond. E nonall’anagrafe Thomasne ha fatte di ogni per mantenersi, specieche il suo sguardo magnetico compensatore di incipiente calvizie conquistasse il mondo. Soprattutto la metà femminile. Tra cronaca d’epoca e leggenda compiaciuta, il figlio di un camionista di origini irlandesi e una cameriera scozzese si trovò a 14 anni a lavorare da “milkman”. Sì, proprio quella professione più o meno inesistente in Italia ma che in Regno Unito è un’istituzione, e viene insegnata a scuola tra i rudimenti della lingua inglese. Il giovanissimosi trovò dunque a portare il latte nelle case di Edimburgo, la ...