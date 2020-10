Per ora nessun lockdown ma si ragiona sulla scuola (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - In Francia hanno tenuto aperte le scuole ma hanno chiuso i negozi, in qualche modo bisogna decidere: è il ragionamento fatto dal ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto riferiscono partecipanti all'incontro che si è tenuto venerdì sera alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei capi delegazione di maggioranza, ad evidenziare la preoccupazione e i dubbi del governo su come agire per fronteggiare il diffondersi del contagio del virus. L'Ipotesi di una nuova stretta per la scuola Sul tavolo l'ipotesi di una maggiore stretta per quanto riguarda la scuola. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, sempre secondo quanto si apprende, ha espresso tutte le perplessità per le mosse di quei governatori che, in maniera autonoma, hanno deciso di chiudere. L'esponente M5s ha di nuovo portato i ... Leggi su agi (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - In Francia hanno tenuto aperte le scuole ma hanno chiuso i negozi, in qualche modo bisogna decidere: è ilmento fatto dal ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto riferiscono partecipanti all'incontro che si è tenuto venerdì sera alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei capi delegazione di maggioranza, ad evidenziare la preoccupazione e i dubbi del governo su come agire per fronteggiare il diffondersi del contagio del virus. L'Ipotesi di una nuova stretta per laSul tavolo l'ipotesi di una maggiore stretta per quanto riguarda la. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, sempre secondo quanto si apprende, ha espresso tutte le perplessità per le mosse di quei governatori che, in maniera autonoma, hanno deciso di chiudere. L'esponente M5s ha di nuovo portato i ...

matteosalvinimi : Ora con i parlamentari della Lega a Roma all'Ambasciata di Francia, Paese sotto attacco della violenza bestiale del… - NetflixIT : Modalità *non ci sono per nessuno* attivata ? Suburra 3, la stagione finale, è ora disponibile su Netflix. - borghi_claudio : C'è @Marcozanni86 che ha già mandato lettere anche agli uscieri. Per ora silenzio di tomba. Eppure ho una voglia ma… - jerebautista18 : secondo me, per ora, sono il cuore di Corso Como - Vitto1999 : La lavatrice prima era arancione ora adesso è un po’ più blu. La verità è che Oppini ha trattato di merda Dayane e… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ora Soluzione coprifuoco come a Genova, Scajola: «Per ora da noi a Imperia non serve» Il Secolo XIX Chiesa: "Felice di essere alla Juve, sento la responsabilità"

L'attaccante ringrazia la Fiorentina: "Sono stati 14 anni stupendi. Qui c'è solo da imparare da gente che ha lasciato una impronta nel calcio, non vedo l'ora di incontrare Ronaldo. Con lo Spezia è dec ...

Visco e Gualtieri: bene rimbalzo del Pil, ora non sbagliare mosse

Milano, 30 ott. (askanews) - La ripresa dell'epidemia di coronavirus 'minaccia di incidere sui risultati conseguiti' nella ripartenza economica.

L'attaccante ringrazia la Fiorentina: "Sono stati 14 anni stupendi. Qui c'è solo da imparare da gente che ha lasciato una impronta nel calcio, non vedo l'ora di incontrare Ronaldo. Con lo Spezia è dec ...Milano, 30 ott. (askanews) - La ripresa dell'epidemia di coronavirus 'minaccia di incidere sui risultati conseguiti' nella ripartenza economica.