Parma, Grassi: «Potevamo vincere. Un punto contro l'Inter è tanta roba» (Di domenica 1 novembre 2020) Alberto Grassi, centrocampista del Parma, ha commentato il pareggio maturato a San Siro contro l'Inter Alberto Grassi, centrocampista del Parma, ha commentato il pareggio maturato a San Siro contro l'Inter. «Per come si era messa la partita Potevamo anche portare a casa i tre punti, tuttavia aver conquistato un punto è comunque tanta roba. Con queste squadre qui è normale rischiare qualcosa, hanno tanti calciatori di qualità. Noi però siamo stati bravi, compatti, siamo riusciti ad andare anche in vantaggio di due gol con Gervinho e dopo sono stati bravi anche loro. Lavorare in queste condizioni non è semplice, ma è una situazione che riguarda tutte le ...

