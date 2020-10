LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: otto ciclisti in fuga, il plotone insegue a 2? (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 85 all’arrivo. A dettare il ritmo in gruppo Jumbo-Visma e INEOS Grenadiers. 14.29 Ricordiamo la composizione del gruppo degli attaccanti: Eg Niklas (Trek-Segafredo), Mark Donovan e Michael Storer (Team Sunweb), Bruno Armirail e David Gaudu (Groupama – FDJ), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson OLIVEira (Team Movistar). 14.26 Supera i 2′ il vantaggio degli otto al comando quando mancano 90 km al traguardo. 14.23 La corsa è in un tratto di falsopiano che conduce al terzo GPM di giornata l’ascesa all’Alto de la Cobertoria di prima categoria. 14.19 Nicholas Dlamini (NTT Pro Cycling) è stato costretto al ritiro. 14.15 Quando mancano 95 km al traguardo il vantaggio dei fuggitivi sale a ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 85 all’arrivo. A dettare il ritmo in gruppo Jumbo-Visma e INEOS Grenadiers. 14.29 Ricordiamo la composizione del gruppo degli attaccanti: Eg Niklas (Trek-Segafredo), Mark Donovan e Michael Storer (Team Sunweb), Bruno Armirail e David Gaudu (Groupama – FDJ), Tim Wellens (L-Soudal), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson Oira (Team Movistar). 14.26 Supera i 2′ il vantaggio deglial comando quando mancano 90 km al traguardo. 14.23 La corsa è in un tratto di falsopiano che conduce al terzo GPM di giornata l’ascesa all’Alto de la Cobertoria di prima categoria. 14.19 Nicholas Dlamini (NTT Pro Cycling) è stato costretto al ritiro. 14.15 Quando mancano 95 km al traguardo il vantaggio dei fuggitivi sale a ...

