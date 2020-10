I cimiteri di Roma sono al collasso: non c'è più posto (Di sabato 31 ottobre 2020) Aumentano i morti a Roma e i servizi funebri di Ama potrebbero entrare (o già essere) in difficoltà. Una situazione che rischia di ricadere direttamente sui cittadini, sia dal punto di vista economico che organizzativo. Con un solo forno crematorio disponibile e due cimiteri, Laurentino e Verano, dove le sepolture sono bloccate nel primo caso e nel secondo riservate solo ai titolari di concessioni, si rischiano disagi e aumenti dei costi per i Romani costretti a rivolgersi altrove. Ma Ama specifica che «non c'è alcun allarme per le sepolture». I dubbi nascono da una comunicazione che la municipalizzata ha inviato alle agenzie funebri della Capitale (circa 600) in cui illustra una sorta di riorganizzazione di attività e servizi cimiteriali a ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Aumentano i morti ae i servizi funebri di Ama potrebbero entrare (o già essere) in difficoltà. Una situazione che rischia di ricadere direttamente sui cittadini, sia dal punto di vista economico che organizzativo. Con un solo forno crematorio disponibile e due, Laurentino e Verano, dove le sepolturebloccate nel primo caso e nel secondo riservate solo ai titolari di concessioni, si rischiano disagi e aumenti dei costi per ini costretti a rivolgersi altrove. Ma Ama specifica che «non c'; alcun allarme per le sepolture». I dubbi nascono da una comunicazione che la municipalizzata ha inviato alle agenzie funebri della Capitale (circa 600) in cui illustra una sorta di riorganizzazione di attività e serviziali a ...

