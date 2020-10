“Goal of the dead”: zombie in campo per un “horror nel pallone” (Di sabato 31 ottobre 2020) Vi siete mai chiesti se fosse possibile mescolare insieme ingredienti di horror e calcio? Che tipo di cocktail dallo strano sapore potrebbe mai uscire fuori? Certamente, qualcosa d’insolito. Di praticamente unico. Il film “Goal of the Dead” è una pellicola diretta da Benjamin Rocher e Thierry Piraud uscita a febbraio del 2014. Dalla trama non troppo elaborata, il film è un particolare tentativo di fondere due mondi completamente distinti: ecco la storia, incredibile, e come ha reagito la critica all’uscita del film horror con gli “zombie nel pallone“. Trama e critica di “Goal of the dead” Di cosa parla la trama di “Goal of the dead” ? Sabato 18 aprile 2012, l’Olympique di Parigi si appresta ad affrontare un’amichevole a Capelongue, un piccolo paesino a nord-est della Francia. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Vi siete mai chiesti se fosse possibile mescolare insieme ingredienti di horror e calcio? Che tipo di cocktail dallo strano sapore potrebbe mai uscire fuori? Certamente, qualcosa d’insolito. Di praticamente unico. Il film “Goal of the Dead” è una pellicola diretta da Benjamin Rocher e Thierry Piraud uscita a febbraio del 2014. Dalla trama non troppo elaborata, il film è un particolare tentativo di fondere due mondi completamente distinti: ecco la storia, incredibile, e come ha reagito la critica all’uscita del film horror con gli “nel pallone“. Trama e critica di “Goal of the dead” Di cosa parla la trama di “Goal of the dead” ? Sabato 18 aprile 2012, l’Olympique di Parigi si appresta ad affrontare un’amichevole a Capelongue, un piccolo paesino a nord-est della Francia. ...

