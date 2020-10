F1 su TV8: orario qualifiche GP Imola, programma, streaming, come vederle gratis e in chiaro (Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi sabato 31 ottobre si disputano le qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Il tracciato intitolato a Dino ed Enzo Ferrari tornerà a ospitare un appuntamento della massima categoria automobilistica dopo una lunga assenza, si preannuncia grande spettacolo in questo weekend e ne vedremo davvero delle belle anche perché i piloti non conoscono molto bene questa pista. Spazio a una sessione di prove libere di 90 minuti (l’unica del fine settimana, ieri non si è corso) e poi alle ore 14.00 il via alle qualifiche, con l’assegnazione della pole position e la definizione della griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton è naturalmente il grande favorito della vigilia, il sei volte Campione del Mondo insegue la partenza al palo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi sabato 31 ottobre si disputano ledel GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il tracciato intitolato a Dino ed Enzo Ferrari tornerà a ospitare un appuntamento della massima categoria automobilistica dopo una lunga assenza, si preannuncia grande spettacolo in questo weekend e ne vedremo davvero delle belle anche perché i piloti non conoscono molto bene questa pista. Spazio a una sessione di prove libere di 90 minuti (l’unica del fine settimana, ieri non si è corso) e poi alle ore 14.00 il via alle, con l’assegnazione della pole position e la definizione della griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton è naturalmente il grande favorito della vigilia, il sei volte Campione del Mondo insegue la partenza al palo ...

