Un anno da record per l'oro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nonostante la pandemia abbia frenato la domanda fisica di oro, in termini di rendimenti è stato un anno eccezionale per questa materia prima. Infatti, quest'ultimo si è apprezzato di circa il 25% nel corso del 2020. La straordinaria performance, ovviamente correlata alla capacità di quest'ultimo di non perdere valore in situazioni di crisi, è altresì collegata ad un particolare fondo di investimento. Il fondo in questione è l'exchange traded fund, meglio conosciuto come ETF . Nel caso in questione, espone l'acquirente a rendimenti che rispecchiano quelli dell'oro senza bisogno di possederlo fisicamente. Per poterne replicare le prestazioni i gestori del fondo sono costretti ad acquistarlo. Di conseguenza, più questi fondi crescono più cresce la quantità di oro richiesta, ...

