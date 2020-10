Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati in segreto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il fidanzamento ufficiale era stato annunciato l’anno scorso e il matrimonio era dato per imminente, poi tra impegni di lavoro e quindi il Covid-19 tutto era slittato e non se ne parlava più. Ora arriva l’annuncio – non ufficiale però – che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati. La coppia – secondo quanto confermato da un portavoce dell’attrice al The Hollywood Reporter – è convolata a nozze in una cerimonia intima durante lo scorso fine settimana, secondo un post dell’account Instagram di Meals on Wheels America. https://www.instagram.com/p/CG8Cx8qs4JX/ Il programma benefico ha condiviso la notizia delle nozze della coppia, aggiungendo che il “desiderio di matrimonio” di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il fidanzamento ufficiale era stato annunciato l’anno scorso e il matrimonio era dato per imminente, poi tra impegni di lavoro e quindi il Covid-19 tutto era slittato e non se ne parlava più. Ora arriva l’annuncio – non ufficiale però – chesi. La coppia – secondo quanto confermato da un portavoce dell’attrice al The Hollywood Reporter – è convolata a nozze in una cerimonia intima durante lo scorso fine settimana, secondo un post dell’account Instagram di Meals on Wheels America. https://www.instagram.com/p/CG8Cx8qs4JX/ Il programma benefico ha condiviso la notizia delle nozze della coppia, aggiungendo che il “desiderio di matrimonio” di ...

