La via di Francesco contro il terrorismo | no ai doppi fondamentalismi | sì alla fratellanza

In queste ore segnate dall'orrore dell'azione terrorista in Francia c'è una domanda che mi sembra importante porsi: perché quel ragazzo è andato a fare strage in una chiesa? C'era stata forse qualche ...

Città del Vaticano, 30 ott. (Adnkronos) - “La Chiesa è stata sempre una casta meretrix, una peccatrice. Diciamo meglio: una parte di essa, perché la ...

“È un processo distribuito”.” Questo fondamento scientifico dimostra come funziona il cervello umano e conferma quanto Francesco afferma nell’enciclica “Fratelli tutti”: “siamo tutti della stessa ...

Città del Vaticano, 30 ott. (Adnkronos) - "La Chiesa è stata sempre una casta meretrix, una peccatrice. Diciamo meglio: una parte di essa, perché la ..."