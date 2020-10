F1, Raikkonen e Giovinazzi rinnovano con l’Alfa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Formula 1, Kimi Raikkonen e Giovinazzi rinnovano il contratto con l’Alfa Romeo. Il pilota italiano: “Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità”. Kimi Raikkonen e Giovinazzi rinnovano il proprio contratto con l’Alfa Romeo. Una doppia conferma per molti inaspettata, ma che si fonda sul rendimento dei due piloti. “Nelle ultime due stagioni Alfa Romeo Racing ORLEN è stata la mia famiglia in Formula 1 e sono felice che questo rapporto possa proseguire per un altro anno. Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità e io ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia con il duro lavoro e l’impegno“, ha dichiarato Giovinazzi commentando il rinnovo. Monza ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Formula 1, Kimiil contratto con l’Alfa Romeo. Il pilota italiano: “Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità”. Kimiil proprio contratto con l’Alfa Romeo. Una doppia conferma per molti inaspettata, ma che si fonda sul rendimento dei due piloti. “Nelle ultime due stagioni Alfa Romeo Racing ORLEN è stata la mia famiglia in Formula 1 e sono felice che questo rapporto possa proseguire per un altro anno. Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità e io ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia con il duro lavoro e l’impegno“, ha dichiaratocommentando il rinnovo. Monza ...

SkySportF1 : Formula 1, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi rinnovano il contratto con Alfa per il 2021 #SkyMotori #F1… - alobatof1 : Alfa Romeo confirma a Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi para 2021 - 73_Macca : @antorendina Mercedes: Bottas??- Hamilton ? Ferrari: Leclerc??- Sainz?? RedBull: Verstappen??- ? McLaren: Ricciard… - MrApalacios : Oficial: Alfa Romeo renueva a Kimi Raikkonen y Giovinazzi - Formula_Report : Kimi Raikkonen And Antonio Giovinazzi Re-Sign For Alfa Romeo In 2021 -