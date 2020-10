Covid, il Piemonte chiede aiuto all’esercito: la risposta è immediata (Di venerdì 30 ottobre 2020) La regione Piemonte ha chiesto manforte all’Esercito per tamponare l’emergenza coronavirus negli ospedali. I militari si sono mobilitati a tempi di record Negli ultimi giorni sono piovute diverse critiche sulle istituzioni italiane, che secondo il popolo non stanno agendo nel migliore dei modi in questa fase caratterizzata dalla seconda ondata di Covid. In realtà però a livello regionale esistono degli esempi di cooperazione che potrebbero rivelarsi molto utili per i cittadini. Il Piemonte per far fronte alla fase decisamente critica ha deciso di chiedere aiuto all’Esercito. Quest’ultimo in tempi brevissimi è riuscito ad attrezzarsi e a dare un contribuito piuttosto importante. Di cosa si tratta? Andiamo a vederlo nello specifico con ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) La regioneha chiesto manforte all’Esercito per tamponare l’emergenza coronavirus negli ospedali. I militari si sono mobilitati a tempi di record Negli ultimi giorni sono piovute diverse critiche sulle istituzioni italiane, che secondo il popolo non stanno agendo nel migliore dei modi in questa fase caratterizzata dalla seconda ondata di. In realtà però a livello regionale esistono degli esempi di cooperazione che potrebbero rivelarsi molto utili per i cittadini. Ilper far fronte alla fase decisamente critica ha deciso direall’Esercito. Quest’ultimo in tempi brevissimi è riuscito ad attrezzarsi e a dare un contribuito piuttosto importante. Di cosa si tratta? Andiamo a vederlo nello specifico con ...

TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Il #Piemonte ha deciso per il coprifuoco, scatterà da lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino. Nel… - QCanavese : COVID - In Piemonte si va verso la chiusura delle scuole superiori da lunedi: solo lezioni a distanza per gli stude… - melinacugliari : RT @italiadeidolori: Cui prodest? Utilitarismo di potere. Uno dei fini di questi drammi hegeliani è la militarizzazione. - Ansa_Piemonte : Cuneo: corteo con carro funebre per la valle Vermenagna. Lunedì la protesta dopo l'alluvione e l'epidemia di Covid… -