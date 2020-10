Covid, Antonella Viola: «Lockdown nei comuni più colpiti. Virus sarà con noi fino a maggio» (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’immunologa Antonella Viola, docente all’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”, ha rilasciato un’intervista a “Repubblica”, in cui ha spiegato che bisogna individuare subito i comuni più colpiti dal Covid-19 e isolarli. Le chiusure non sono più procrastinabili: «Altrimenti a Natale avremo tutta Italia in casa», ha detto la scienziata. Antonella Viola esorta chi di dovere ad assumere misure tempestive «dove gli ospedali sono in crisi, come Lombardia o Campania. Ma non serve un Lockdown generalizzato. Occorre studiare il territorio e chiudere dove il Virus circola di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’immunologa, docente all’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”, ha rilasciato un’intervista a “Repubblica”, in cui ha spiegato che bisogna individuare subito ipiùdal-19 e isolarli. Le chiusure non sono più procrastinabili: «Altrimenti a Natale avremo tutta Italia in casa», ha detto la scienziata.esorta chi di dovere ad assumere misure tempestive «dove gli ospedali sono in crisi, come Lombardia o Campania. Ma non serve ungeneralizzato. Occorre studiare il territorio e chiudere dove ilcircola di ...

