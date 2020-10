Coronavirus | picco a metà dicembre secondo le previsioni | «I giovani stanno trainando la diffusione della pandemia»

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Ieri, l’Italia ha superato i 26 mila casi giornalieri. Un dato che per il governo potrebbe presto far arrivare un nuovo dpcm se entro il 9 novembre non dovesse esserci un calo nei contagi. In Francia la curva è arrivata a impennarsi oltre i 70 mila casi, numeri che forse arriveranno anche in Italia ma «è difficile da prevedere perché dipende molto anche dai nostri comportamenti e da quanto saremo capaci di fare per frenare la circolazione estesa del virus», spiega al CorriereSera Stefania Salmaso, epidemiologa, già a capo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e PromozioneSalute dell’Istituto Superiore di Sanità. Il tempo di raddoppio in Italia è adesso di 6-7 giorni. Su questa ...