'Aspettando il tampone, si vive in un limbo che destabilizza': a Tgcom24 la testimonianza di chi è in balia della Asl (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un 40enne teramano racconta a Tgcom24 la sua odissea dopo che alcuni sintomi avevano fatto scattare l'allarme. 'Mia madre lavora in una struttura sanitaria dove è scoppiato un focolaio e si è messa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un 40enne teramano racconta ala sua odissea dopo che alcuni sintomi avevano fatto scattare l'allarme. 'Mia madre lavora in una struttura sanitaria dove; scoppiato un focolaio e si; messa ...

di Claudio Roselli Il giorno 2 è stata nominata vicesindaco; venerdì scorso, che era il 23, ha scoperto di essere positiva al Covid 19. Un ottobre 2020 che non dimenticherà di certo la dottoressa Paol ...

Le informazioni si accavallano. Tra slide, vademecum, immagini e liste più o meno dettagliate e più o meno chiare, in questo momento di seconda ondata c’è ancora molta confusione sui corretti comporta ...

