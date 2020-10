Ama | sepolture assicurate | no code a cremazioni in cimitero Flaminio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – “Non c’e’ alcun allarme per le, che vengonoregolarmente in questo momento nella citta’ di Roma. Negli ultimi 3 mesi nella Capitale si registra un trend di crescita dei decessi, nel solo mesi di ottobre i decessi sono stati 600 in piu’ con un aumento del 25%, in base agli ultimi aggiornamenti dell’anagrafe pubblica capitolina.” “Poiche’ questa crescita si connette direttamente alla domanda diche si svolge presso il, Ama ha gia’ individuato due soluzioni per evitare le congestioni in questodando, doverosamente, istruzioni preventive alle agenzie funebri al fine di evitarenell’espletamento delle operazioni ...