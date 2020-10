X Factor 2020: primo Live Show senza eliminazione. A rischio Eda Marì (Di venerdì 30 ottobre 2020) Eda Marì - X Factor 2020 Al via il Live Show di X Factor 2020 e qui su DavideMaggio.it scatta il Liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2020: la diretta minuto per minuto del primo Live Show 21.19: Si accendono le luci alla Sky Wifi Arena, con la coreografia guidata da Alessandro Cattelan. Ballano anche i concorrenti. Poi arrivano i quattro giudici. Applausi al poco pubblico presente, per ovvie ragioni. “E’ una gioia essere tornati a lavorare”, dice il conduttore. Prima manche 21.26: Salutata la giuria e spiegato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Eda Marì - XAl via ildi Xe qui su DavideMaggio.it scatta ilblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena nel corso della prima puntata. X: la diretta minuto per minuto del21.19: Si accendono le luci alla Sky Wifi Arena, con la coreografia guidata da Alessandro Cattelan. Ballano anche i concorrenti. Poi arrivano i quattro giudici. Applausi al poco pubblico presente, per ovvie ragioni. “E’ una gioia essere tornati a lavorare”, dice il conduttore. Prima manche 21.26: Salutata la giuria e spiegato ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - MarioManca : #XF2020: perché Emma ha fatto bene a scegliere i suoi Under Uomini - periodicodaily : Leo Meconi, dopo X Factor 2020, esce il singolo “Angels & Outlaws” - ameliacarlevaro : RT @XFactor_Italia: Finalmente è possibile ascoltare X FACTOR MIXTAPE 2020 su @spotifyitaly dove troverete tutti i brani originali dei 12… -