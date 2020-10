Sekiro: Shadows Die Twice riceve l'aggiornamento gratis Game of the Year tra Riflessione di Forza e Sfida di Forza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Lupo con un braccio solo ha nuove occasioni per affinare le sue abilità. Oggi, From Software ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Sekiro: Shadows Die Twice che include nuove sfide, nuovi costumi sbloccabili e nuovi modi di interagire con la community. Ecco i dettagli condivisi da Activision.Dopo aver scaricato e installato questo aggiornamento, tramite qualsiasi Idolo dello Scultore puoi tornare ad affrontare i boss sconfitti in Riflessione di Forza o iniziare una serie di scontri contro i boss a vita singola con la modalità Sfida di Forza.Qui dovrai prepararti a raggiungere un nuovo stato mentale...Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Lupo con un braccio solo ha nuove occasioni per affinare le sue abilità. Oggi, From Software ha pubblicato ungratuito perDieche include nuove sfide, nuovi costumi sbloccabili e nuovi modi di interagire con la community. Ecco i dettagli condivisi da Activision.Dopo aver scaricato e installato questo, tramite qualsiasi Idolo dello Scultore puoi tornare ad affrontare i boss sconfitti indio iniziare una serie di scontri contro i boss a vita singola con la modalitàdi.Qui dovrai prepararti a raggiungere un nuovo stato mentale...Leggi altro...

Eurogamer_it : Sekiro: Shadows Die Twice si aggiorna ed è tempo di sfide ancora più impegnative! #Sekiro #FromSoftware - GamingToday4 : Sekiro: Shadows Die Twice – Rilasciato il nuovo, corposo, update! - AroundStadia : Sekiro: Shadows Die Twice è ora disponibile su #Stadia al prezzo di 38,99€ - IGNitalia : Sekiro: Shadows Die Twice è in offerta al miglior prezzo dal lancio @IGNitalia - IGNitalia : Sekiro: Shadows Die Twice è in offerta al miglior prezzo dal lancio @IGNitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Sekiro Shadows Sekiro: Shadows Die Twice - Rilasciato il nuovo update! iCrewPlay.com Sekiro: Shadows Die Twice riceve l'aggiornamento gratis Game of the Year tra Riflessione di Forza e Sfida di Forza

Il Lupo con un braccio solo ha nuove occasioni per affinare le sue abilità. Oggi, From Software ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Sekiro: Shadows Die Twice che include nuove sfide, nuovi cos ...

Sekiro: Shadow Die Twice, aggiornamento gratuito alla GOTY Edition disponibile

L'aggiornamento gratuito per Sekiro: Shadow Die Twice che trasforma il gioco nella Game of the Year Edition è disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One.. L'aggiornamento gratuito per ...

Il Lupo con un braccio solo ha nuove occasioni per affinare le sue abilità. Oggi, From Software ha pubblicato un aggiornamento gratuito per Sekiro: Shadows Die Twice che include nuove sfide, nuovi cos ...L'aggiornamento gratuito per Sekiro: Shadow Die Twice che trasforma il gioco nella Game of the Year Edition è disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One.. L'aggiornamento gratuito per ...