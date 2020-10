Salute: Fabbrocini (Federico II), 'con Covid pazienti con psoriasi in gravi difficoltà' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora, macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a sanguinare, prurito, dolore, bruciore alla pelle, in particolare su mani, gomiti e pianta dei piedi. Sono questi i primi segnali con i quali fa la sua comparsa la psoriasi, malattia infiammatoria cronica caratterizzata da una anomalia della crescita dell'epidermide, che può comparire e scomparire spontaneamente. Colpisce in Italia 2,5 milioni di persone (il 3% della popolazione), uomini e donne in egual misura anche se durante la pubertà e la menopausa le donne registrano un picco di incidenza. Di questi 2,5 milioni, il 10% è affetto dalla forma moderata-severa. "Ma a questi pazienti in molti prestano attenzione solo in occasioni particolari come la Giornata mondiale della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Unghie rigate, forfora, macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a sanguinare, prurito, dolore, bruciore alla pelle, in particolare su mani, gomiti e pianta dei piedi. Sono questi i primi segnali con i quali fa la sua comparsa la, malattia infiammatoria cronica caratterizzata da una anomalia della crescita dell'epidermide, che può comparire e scomparire spontaneamente. Colpisce in Italia 2,5 milioni di persone (il 3% della popolazione), uomini e donne in egual misura anche se durante la pubertà e la menopausa le donne registrano un picco di incidenza. Di questi 2,5 milioni, il 10% è affetto dalla forma moderata-severa. "Ma a questiin molti prestano attenzione solo in occasioni particolari come la Giornata mondiale della ...

angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Psoriasi: tra verità, paure e pregiudizi, cosa dobbiamo sapere: Come gestire una malattia cronica, che può essere affront… - giuliog : RT @RepubblicaTv: Psoriasi: tra verità, paure e pregiudizi, cosa dobbiamo sapere: Come gestire una malattia cronica, che può essere affront… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Psoriasi: tra verità, paure e pregiudizi, cosa dobbiamo sapere: Come gestire una malattia cronica, che può essere affront… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Psoriasi: tra verità, paure e pregiudizi, cosa dobbiamo sapere: Come gestire una malattia cronica, che può essere affront… - RepubblicaTv : Psoriasi: tra verità, paure e pregiudizi, cosa dobbiamo sapere: Come gestire una malattia cronica, che può essere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute Fabbrocini Salute: Fabbrocini (Federico II), 'psoriasi si controlla sempre meglio con nuove terapie' Vvox Salute: Fabbrocini (Federico II), 'con Covid pazienti con psoriasi in gravi difficoltà'

(Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora ... come la Giornata mondiale della psoriasi che si celebra oggi 29 ottobre", afferma Gabriella Fabbrocini, professore di Malattie cutanee e veneree ...

Fabbrocini (Federico II): "Psoriasi si controlla sempre meglio con nuove terapie"

Diversamente, la dieta mediterranea - raccomanda Fabbrocini -, a base di frutta, verdura, cereali integrali e ad elevato contenuto di fibre, racchiude preziosi nutrienti per mantenere in salute la ...

(Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora ... come la Giornata mondiale della psoriasi che si celebra oggi 29 ottobre", afferma Gabriella Fabbrocini, professore di Malattie cutanee e veneree ...Diversamente, la dieta mediterranea - raccomanda Fabbrocini -, a base di frutta, verdura, cereali integrali e ad elevato contenuto di fibre, racchiude preziosi nutrienti per mantenere in salute la ...