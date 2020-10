Inter, Sacchi: «Squadra incompiuta. Ma Conte è un grande tecnico» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Momento non facile per l’Inter dopo gli ultimi risultati. Arrigo Sacchi analizza le prestazioni della Squadra allenata da Conte Arrigo Sacchi, ex Ct della Nazionale, su La Gazzetta dello Sport, analizza il momento dell’Inter e di Antonio Conte dopo il pareggio a reti bianche in Champions League contro lo Shakhtar. «Forse l’Inter difetta a centrocampo di un giocatore che dia tempi e ritmi – spiega Sacchi – Oggi è una Squadra con i lavori in corso, un’incompiuta. Ma ha la fortuna di aver un grande allenatore che sicuramente riuscirà a dare un gioco vincente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Momento non facile per l’dopo gli ultimi risultati. Arrigoanalizza le prestazioni dellaallenata daArrigo, ex Ct della Nazionale, su La Gazzetta dello Sport, analizza il momento dell’e di Antoniodopo il pareggio a reti bianche in Champions League contro lo Shakhtar. «Forse l’difetta a centrocampo di un giocatore che dia tempi e ritmi – spiega– Oggi è unacon i lavori in corso, un’. Ma ha la fortuna di aver unallenatore che sicuramente riuscirà a dare un gioco vincente». Leggi su Calcionews24.com

Dome689 : RT @FcInterNewsit: Sacchi: 'L'Inter meritava di vincere a Kiev. La squadra di Conte è ancora incompiuta' - Dalla_SerieA : Arrigo Sacchi sulle partite di Inter e Atalanta in Champions - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #ArrigoSacchi analizza le prestazioni di #Inter e #Atalanta in #ChampionsLeague - passione_inter : Sacchi: 'Inter, lavori in corso: squadra forte ma incompiuta. Ha un grande tecnico, con lo Shakhtar...' -… - FcInterNewsit : Sacchi: 'L'Inter meritava di vincere a Kiev. La squadra di Conte è ancora incompiuta' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sacchi Sacchi: "L'Inter meritava di vincere a Kiev. La squadra di Conte è ancora incompiuta" Fcinternews.it Sacchi: “Inter, lavori in corso: squadra forte ma incompiuta. Ha un grande tecnico, con lo Shakhtar…”

Poi Sacchi continua: “Nel secondo tempo i lanci sono diventati sempre meno coordinati con gli attaccanti. Il gioco non scorreva più, collaborazione e sincronismi non erano più efficaci. Sarebbero occo ...

Sacchi: "Inter, sei durata poco... Squadra incompiuta. Che ritmo invece l'Atalanta"

Il tecnico di Fusignano analizza le prestazioni in Champions League dei nerazzurri (0-0 in casa dello Shakhtar Donetsk) e dei bergamaschi (2-2 con l'Ajax) ...

Poi Sacchi continua: “Nel secondo tempo i lanci sono diventati sempre meno coordinati con gli attaccanti. Il gioco non scorreva più, collaborazione e sincronismi non erano più efficaci. Sarebbero occo ...Il tecnico di Fusignano analizza le prestazioni in Champions League dei nerazzurri (0-0 in casa dello Shakhtar Donetsk) e dei bergamaschi (2-2 con l'Ajax) ...