Inps Salerno | casi di covid19 | sospese le visite di invalidità civile

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa di alcunidi positività al Covid-19 riscontrati tra il personale del Centro Medico Legale della Direzione provincialedi, la struttura ha deciso di sospendere leper l’accertamento delle invaliditàfino al 9 novembre. Tutti i tracciamenti dei contatti stretti sono stati effettuati come previsto. Nel frattempo le attività di riconoscimento dello stato di invaliditàproseguiranno a cura del Centro Medico Legale mediante richiesta di trasmissione della documentazione sanitaria e decisione sugli atti prodotti dagli interessati. Gli utenti sono stati contattati e, in caso di necessità di visita in presenza, saranno riconvocati al ...

occhio_notizie : La comunicazione - ValeMameli : RT @ValeMameli: Truffe a Inps Fondi Ue false invalidità Prassi che hanno macchiato l'immagine del sud. Salerno - salernonotizie : Inps, videochiamate per accertare esistenza in vita dei pensionati che all’estero - aSalerno_it : #salerno 'Falsa email dell'Inps, bonifico a vostro favore' ma è una truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Salerno

L'Occhio di Salerno

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, l’INPS e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno condiviso un progetto che prevede la possibilità per i ...Pensioni pagate all’estero solo il 2,4 % pagate da Inps Le pensioni pagate all’estero rappresentano solo il 2,4% del totale delle pensioni pagate dall’Inps. In particolare, il trend degli ...