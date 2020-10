Guide turistiche e interpreti | crisi senza fine | “Col Covid perso fino al 70% dei guadagni Cerchiamo di reinventarci ma viviamo di risparmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) C’è Giulia, guida turistica fra Parma e Piacenza. Con le attività ferme da mesi, prima della seconda ondata aveva avuto un’idea: portare i visitatori in giro con un risciò elettrico. Lo guida lei. C’è Simona, interprete simultanea nelle conferenze. Lei e i suoi colleghi hanno comprato microfoni e cuffie per tradurre via Zoom. Altri ancora hanno aggiunto all’interpretariato l’insegnamento. C’è Davide, guida ambientale. Invece della Patagonia ha recuperato i sentieri locali. Sono tutti lavoratori autonomi. Già prima delle nuove restrizioni hanno sofferto più degli altri a causa delle misure necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Secondo i Consulenti del lavoro, su 841mila posti di lavoro perduti nel secondo trimestre di quest’anno 219mila sono di chi appartiene a questa categoria. ...