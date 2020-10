Gravina: “Il protocollo validato dal Cts è buono, chiesti piccoli accorgimenti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa. Ha ringraziato i componenti della commissione medico scientifica della Federazione e dichiarato: “Il protocollo validato dal CTS ha dimostrato tutta la sua validità, abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzarlo, ma la sua efficacia passa dalla necessaria applicazione rigorosa”. L'articolo Gravina: “Il protocollo validato dal Cts è buono, chiesti piccoli accorgimenti” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente Figc Gabrieleha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa. Ha ringraziato i componenti della commissione medico scientifica della Federazione e dichiarato: “Ildal CTS ha dimostrato tutta la sua validità, abbiamo chiesto alcuniaggiustamenti per attualizzarlo, ma la sua efficacia passa dalla necessaria applicazione rigorosa”. L'articolo: “Ildal Cts èaccorgimenti” ilNapolista.

