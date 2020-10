Epocale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Era necessaria la ratifica di almeno cinquanta paesi e il 24 ottobre l’Honduras ha annunciato la sua adesione: il trattato delle Nazioni Unite che vieta le armi nucleari potrà entrare in vigore. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Era necessaria la ratifica di almeno cinquanta paesi e il 24 ottobre l’Honduras ha annunciato la sua adesione: il trattato delle Nazioni Unite che vieta le armi nucleari potrà entrare in vigore. Leggi

La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua sul coronavirus: 'Questa è una pandemia, un fenomeno epocale. Siamo come i nost… - MattTheTailor : RT @LocalOppLab: Lo spopolamento nei comuni: un fenomeno epocale Quando si parla di dinamiche demografiche interne al nostro Paese, il pri… - Massimi58093233 : RT @GiorgiaMeloni: Le priorità di PD e M5S per combattere l’epidemia e aiutare il tessuto produttivo: arriva in discussione in aula al Parl… - pinegaps : @Damar47 @Ferula18 Le elezioni segneranno la disfatta di Trump. E sara' un cambio epocale. - Minutza2 : RT @Caffe_Graziella: Ma dopo aver sentito gli interventi alla Camera di #Lega #meloni @meb che insistono a criticare @GiuseppeConteIT, perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Epocale Epocale - Giovanni De Mauro Internazionale Capasa: “Per la moda serve un piano Marshall, nuovo lockdown dell’industria sarebbe disastro epocale”

Ora dipende da cosa si intenderà per lockdown, perché se fosse a livello industriale sarebbe un disastro epocale”. Il settore della moda italiano in questo momento sta affrontando problemi di non poco ...

Colleferro, Silvestroni (FdI): interrogazione a Speranza su chiusura centri sportivi

Questa rappresentazione è di un pollaio non di in governo che deve gestire una emergenza Covid e una crisi economica epocale". Lo dichiara in una nota il deputato e Presidente provinciale di Fratelli ...

Ora dipende da cosa si intenderà per lockdown, perché se fosse a livello industriale sarebbe un disastro epocale”. Il settore della moda italiano in questo momento sta affrontando problemi di non poco ...Questa rappresentazione è di un pollaio non di in governo che deve gestire una emergenza Covid e una crisi economica epocale". Lo dichiara in una nota il deputato e Presidente provinciale di Fratelli ...