Coronavirus | a ruba gli integratori di lattoferrina | servono per contrastare il virus | ma c’è chi frena l’entusiasmo

danielezermatt : #Renzi è veramente il classico politico 'squalo', che si china a parlare con i bambini e gli ruba le caramelle. Nea… - MilanoStremitz1 : RT @AngekoC: A #Roma presi d’assalto i supermarket. Sono andati a ruba farina, sale, lievito e parmigiano. Questa volta niente carta igie… - IoCivico : @Marco_dreams @pulcetto @andr900 Però la prima volta che abbiamo un governo che non ruba e spreca soldi arriva il caxxo di Coronavirus!!! - AngekoC : A #Roma presi d’assalto i supermarket. Sono andati a ruba farina, sale, lievito e parmigiano. Questa volta niente… - AndreaIncorona8 : @ChrisRicchiuti Il Ladro e' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ruba

MeteoWeb

Ho contratto il covid 19. Scrivo affinchè ne siano consapevoli anche coloro i quali sanno di aver avuto dei contatti con me in questi giorni. Sto bene e a parte il piacere di un buon bicchiere di vino ...“Il mio tampone ha rivelato esito positivo. Ho contratto il covid 19. Scrivo affinchè ne siano consapevoli anche coloro i quali sanno di aver avuto dei contatti con me in questi giorni. Sto bene e a p ...