Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus Consiglio dei Ministri ha varato ieri il decreto per I littori alle categorie colpite dalle chiusure rimborsa il 200% per ristoranti palestre teatri e cinema 150% al bar pasticcerie 400% alle discoteche finanziamento per consentire medici di base di frittoli tamponi toppa ai pignoramenti e licenziamenti credito d’imposta sugli affitti per i commercianti a chiudere e stop alla seconda rata IMU di 5,4 miliardi come indebitamento 6,2 come saldo netto Da finanziare spiega il ministro dell’economia Gualtieri e Conte assicura gli arriveranno a metà novembre in conto corrente abbiamo dimostrato responsabilità intanto salgono a quasi 22 mila ai contagi nelle Ultime 24 ore in Italia a fronte di 174221 le vittime dato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus Consiglio dei Ministri ha varato ieri il decreto per I littori alle categorie colpite dalle chiusure rimborsa il 200% per ristoranti palestre teatri e cinema 150% al bar pasticcerie 400% alle discoteche finanziamento per consentire medici di base di frittoli tamponi toppa ai pignoramenti e licenziamenti credito d’imposta sugli affitti per i commercianti a chiudere e stop alla seconda rata IMU di 5,4 miliardi come indebitamento 6,2 come saldo netto Da finanziare spiega il ministro dell’economia Gualtieri e Conte assicura gli arriveranno a metà novembre in conto corrente abbiamo dimostrato responsabilità intanto salgono a quasi 22 mila ai contagi nelle24 ore in Italia a fronte di 174221 le vittime dato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: Francia e Germania verso lockdown, Ema: “Vaccino anti covid non prima di gennaio-febbraio” Fanpage.it Covid, Rasi smentisce Conte: "Vaccino a Natale? Improbabile"

Il premier Giuseppe Conte, negli ultimi giorni, si è sbilanciato sulle tempistiche relative al vaccino per curare il Covid-19, annunciando la disponibilità delle prime dosi per l’inizio di ...

Barcellona, Bartomeu si dimette ma l'annuncio clamoroso è un altro!

Nel discorso di addio Bartomeu ha dato un altro, clamoroso annuncio: "Il club ha soddisfatto i requisiti per far parte di una Superlega europea. La decisione di disputare questa competizione verrà rat ...

