Uccide tutta la sua famiglia il giorno prima della laurea: aveva finto per anni di dare esami (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Vorrei solo scusarmi con le persone che conoscevano la mia famiglia, gli amici e le persone care. Mi dispiace”. Menhaz Zaman, 24 anni, si è scusato durante l’udienza, a un anno e mezzo dal massacro della sua famiglia. La sentenza probabile sarà di 40 anni di reclusione senza libertà condizionale. Il giovane si è dichiarato colpevole. Siamo nel 2019, precisamente il 28 luglio. Un giorno che avrebbe dovuto essere una festa: la festa di laurea di Menhaz. Peccato che, mentre i suoi genitori e sua sorella lo pensavano all’università, lui aveva smesso di dare esami da tempo. anni passati tra centri commerciali e videogiochi e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Vorrei solo scusarmi con le persone che conoscevano la mia, gli amici e le persone care. Mi dispiace”. Menhaz Zaman, 24, si è scusato durante l’udienza, a un anno e mezzo dal massacrosua. La sentenza probabile sarà di 40di reclusione senza libertà condizionale. Il giovane si è dichiarato colpevole. Siamo nel 2019, precisamente il 28 luglio. Unche avrebbe dovuto essere una festa: la festa didi Menhaz. Peccato che, mentre i suoi genitori e sua sorella lo pensavano all’università, luismesso dida tempo.passati tra centri commerciali e videogiochi e non ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccide tutta Uccide tutta la sua famiglia il giorno prima della laurea: aveva finto per anni di dare esami Il Fatto Quotidiano Omicidio nella notte a Casale Monferrato, un uomo avrebbe ucciso il compagno per gelosia

Questa notte, tra il 27 ed il 28 ottobre, è stato commesso un omicidio a Casale Monferrato, provincia di Alessandria in un’abitazione in vicolo Legnano. La vittima si chiama Fabio Spiga di Recco ed il ...

Sedicenne si uccide dopo aver rotto lo smartphone: non poteva studiare online

E la famiglia - che tutta insieme lo utilizzava - non aveva i soldi per comprare un nuovo modello. Rohit Varak, un sedicenne che vive nello stato occidentale di Goa , stava usando l'unico smartphone ...

