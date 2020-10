Tensione Turchia-Francia, Ankara condanna la vignetta di Charlie Hebdo su Erdogan (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tensione Turchia-Francia dopo la vignetta di Charlie Hebdo su Erdogan. Il leader turco: “Non l’ho guardata”. Ankara (Turchia) – Tensione Turchia-Francia dopo la vignetta di Charlie Hebdo su Erdogan. Da Ankara è arrivata la dura critica a quanto pubblicato dalla redazione del giornale umoristico. “Condanniamo con la più grande fermezza l’ultima edizione della rivista francese – si legge in una nota del portavoce del presidente turco, riportato da La Repubblica – che non ha rispetto per alcun credo, alcuna sacralità e alcun valore. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020)dopo ladisu. Il leader turco: “Non l’ho guardata”.) –dopo ladisu. Daè arrivata la dura critica a quanto pubblicato dalla redazione del giornale umoristico. “Condanniamo con la più grande fermezza l’ultima edizione della rivista francese – si legge in una nota del portavoce del presidente turco, riportato da La Repubblica – che non ha rispetto per alcun credo, alcuna sacralità e alcun valore. ...

