Gli spaghetti aglio olio e pomodorini sono veramente la ricetta dell'estate. La preparazione è davvero rapida e il sapore di questo piatto è semplice e unico. Il pomodoro fresco rende questa ricetta semplice, ma veramente ricca di gusto e appetitosa. Davvero perfetto per gli amanti della pasta. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 gr. di Spaghetti800 gr. di pomodorini freschi (pachino, datterini, piccadilly)5-6 spicchi d'aglio (o 1-2 da tagliare finemente)6-7 cucchiai di olio extravergine d'oliva60 gr. di parmigiano reggianoSale fino q.b.Basilico (facoltativo)Per preparare gli spaghetti aglio olio e pomodorini iniziate mettendo sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere gli Spaghetti non appena l'acqua sarà arrivata ad ebollizione.

Spaghetti con gambero, crema di cannellini e aglio nero

Frullare il resto con un filo d'olio. Passarli in un setaccio a maglia fine per ottenere una crema liscia. Per la salsa all'aglio nero: Nel frullatore, mettere gli spicchi di aglio (una decina) ...

