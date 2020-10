Renzi prima chiede di “riaprire tutto”, ora dice: “Provocatoriamente, lockdown totale si spiegherebbe meglio di queste misure a metà” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giorno dopo l’approvazione del dpcm che ha imposto la chiusura di bar e ristoranti alle 18 e lo stop a palestre, cinema e teatri, Matteo Renzi aveva lanciato un attacco al suo stesso governo, chiedendo a Palazzo Chigi di tornare sui propri passi. Ma ora, di fronte al niet del premier Conte, che pure nella serata di ieri ha incontrato i capidelegazione dei partiti di maggioranza per cercare di ricucire lo strappo, il leader di Italia viva cambia strategia: “Provocatoriamente, un lockdown totale si spiegherebbe meglio di un lockdown a metà deciso senza alcuna base scientifica“, dice in un’intervista alle testate Qn. Il presidente del Consiglio è Conte e “fossi in lui cercherei di spiegare perché si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giorno dopo l’approvazione del dpcm che ha imposto la chiusura di bar e ristoranti alle 18 e lo stop a palestre, cinema e teatri, Matteoaveva lanciato un attacco al suo stesso governo,ndo a Palazzo Chigi di tornare sui propri passi. Ma ora, di fronte al niet del premier Conte, che pure nella serata di ieri ha incontrato i capidelegazione dei partiti di maggioranza per cercare di ricucire lo strappo, il leader di Italia viva cambia strategia: “Provocatoriamente, unsidi una metà deciso senza alcuna base scientifica“,in un’intervista alle testate Qn. Il presidente del Consiglio è Conte e “fossi in lui cercherei di spiegare perché si ...

