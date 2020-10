Pickford, minacce di morte per l'intervento su Van Dijk (Di mercoledì 28 ottobre 2020) LIVERPOOL, Inghilterra, - Jordan Pickford e sua moglie sono attualmente sotto la protezione di guardie del corpo a causa delle minacce di morte subite dopo il derby del Merseyside dello scorso 17 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) LIVERPOOL, Inghilterra, - Jordane sua moglie sono attualmente sotto la protezione di guardie del corpo a causa delledisubite dopo il derby del Merseyside dello scorso 17 ...

LIVERPOOL (Inghilterra) - Jordan Pickford e sua moglie sono attualmente sotto la protezione di guardie del corpo a causa delle minacce di morte subite dopo il derby del Merseyside dello scorso 17 ...

Accuse pesanti sui social dagli ultrà del Liverpool al portiere dell’Everton, dopo il suo intervento in scivolata che ha provocato a Van Dijk la lesione ai legamenti del ginocchio sinistro ...

LIVERPOOL (Inghilterra) - Jordan Pickford e sua moglie sono attualmente sotto la protezione di guardie del corpo a causa delle minacce di morte subite dopo il derby del Merseyside dello scorso 17 ...Accuse pesanti sui social dagli ultrà del Liverpool al portiere dell’Everton, dopo il suo intervento in scivolata che ha provocato a Van Dijk la lesione ai legamenti del ginocchio sinistro ...