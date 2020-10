Marsiglia, Villas-Boas: “Non ci sono soldi per Guardiola, purtroppo avete me” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per chi chiede un calcio di possesso palla e di azioni spettacolari André Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha la risposta pronta. Dopo la netta sconfitta per 0-3 contro il Manchester City in Champions League, il tecnico dei francesi ha sbottato in conferenza stampa: “Sfortunatamente, il Marsiglia non ha i soldi per ingaggiare Guardiola. Se ci fosse Guardiola qui, vedremmo un gioco di possesso. purtroppo avete Villas-Boas, che usa questa tattica e cerca di fare il meglio che può per la squadra – ha detto -. Il City è il City. Hanno speso un miliardo in cinque anni. È una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore che è un fenomeno. Un allenatore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per chi chiede un calcio di possesso palla e di azioni spettacolari André, tecnico del, ha la risposta pronta. Dopo la netta sconfitta per 0-3 contro il Manchester City in Champions League, il tecnico dei francesi ha sbottato in conferenza stampa: “Sfortunatamente, ilnon ha iper ingaggiare. Se ci fossequi, vedremmo un gioco di possesso., che usa questa tattica e cerca di fare il meglio che può per la squadra – ha detto -. Il City è il City. Hanno speso un miliardo in cinque anni. È una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore che è un fenomeno. Un allenatore ...

