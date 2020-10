Mare Fuori 2, la fiction è stata rinnovata? Ci sarà una seconda stagione? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mare Fuori 2, la fiction è stata rinnovata? Ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo Si farà la seconda stagione di Mare Fuori, la fiction che è andata in onda su Rai 2 con la prima stagione? Secondo il produttore della serie Roberto Sessa, una seconda stagione sarebbe già in fase di scrittura, per cui molto probabilmente avremo un secondo capitolo. Il finale della prima stagione va in onda mercoledì 28 ottobre 2020, ma la seconda sta già prendendo vita nella mente degli autori. Intervistato da La Repubblica, Sessa ha spiegato: “Abbiamo scelto un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)2, la? Ci sarà una? Cosa sappiamo Si farà ladi, lache è andata in onda su Rai 2 con la prima? Secondo il produttore della serie Roberto Sessa, unasarebbe già in fase di scrittura, per cui molto probabilmente avremo un secondo capitolo. Il finale della primava in onda mercoledì 28 ottobre 2020, ma lasta già prendendo vita nella mente degli autori. Intervistato da La Repubblica, Sessa ha spiegato: “Abbiamo scelto un ...

